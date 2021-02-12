Масштабное ДТП в Техасе — столкнулись 133 авто, есть погибшие и 65 пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n150334-masshtabnoe-dtp-v-tehase-stolknulis-133-avto-est-pogibshie-i-65-postradavshih-foto-video.htmlРакурс
Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло в американском штате Техас.
Из-за сложных погодных условий, а именно — обледенения автодороги, столкнулись 133 автомобиля. В результате аварии по меньшей мере шесть человек погибли и 65 пострадали. Об этом сообщает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные власти.
Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях. Работники местного пожарного департамента были вынуждены вырезать людей, оказавшихся в ловушке, из поврежденных машин.
По данным телеканала NBC, крупные аварии из-за сложных погодных условий произошли и в других частях Техаса. В них погибли еще не менее трех человек.
Напомним, в Украине 12 февраля были сняты ограничения в движении грузовиков в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях. А ряд дорог на Волыни и Львовщине закрыли для грузовиков.