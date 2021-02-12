Масштабное ДТП в Техасе. Фото: Fort Worth Fire Department в Twitter

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Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло в американском штате Техас.

Из-за сложных погодных условий, а именно — обледенения автодороги, столкнулись 133 автомобиля. В результате аварии по меньшей мере шесть человек погибли и 65 пострадали. Об этом сообщает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные власти.

Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях. Работники местного пожарного департамента были вынуждены вырезать людей, оказавшихся в ловушке, из поврежденных машин.

По данным телеканала NBC, крупные аварии из-за сложных погодных условий произошли и в других частях Техаса. В них погибли еще не менее трех человек.

Напомним, в Украине 12 февраля были сняты ограничения в движении грузовиков в Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях. А ряд дорог на Волыни и Львовщине закрыли для грузовиков.