Вакарчук святкує день Валентина новим кліпом з котиками

https://racurs.ua/ua/n150355-vakarchuk-svyatkuie-den-valentyna-novym-klipom-z-kotykamy-video.html

Ракурс

«Океан Ельзи», український гурт, напередодні дня Валентина презентував новий анімаційний кліп на пісню «Без тебе мене нема», головні ролі у якому виконала пара котів.

Пісня «#БезТебеМенеНема», назва якої пишеться одним словом з #, увійде до нового альбому «Океану Ельзи». Про це сьогодні, 12 лютого, у Фейсбук повідомив лідер гурту Святослав Вакарчук.

Кліп зроблено у мультиплікаційному стилі. Над анімацією працювала сценаристка, художниця та режисерка Оксана Курмаз. У ролику з’являються котики, які протягом відео демонструють розвиток стосунків між двома закоханими.

Мабуть, це найтанцювальніший трек, який ми записували у своєму житті. Ми зробили несподіваний відеоряд і це перше відео «Океану Ельзи» для якого намалювали мультфільм, — зазначив Вакарчук.

Герої анімаційного кліпу отримали свої гіф-стікери, які можна використовувати під час створення будь-яких власних сторіз у Facebook та Instagram, увівши в пошук okeanelzy або beztebe.