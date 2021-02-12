Вакарчук празднует день Валентина новым клипом с котиками

https://racurs.ua/n150355-vakarchuk-prazdnuet-den-valentina-novym-klipom-s-kotikami-video.html

Ракурс

«Океан Эльзы», украинская группа, накануне дня Валентина представила новый анимационный клип на песню «Без тебе мене нема», главные роли в котором исполнила пара котов.

Песня «#БезТебеМенеНема», название которой пишется одним словом с #, войдет в новый альбом «Океана Эльзы». Об этом сегодня, 12 февраля, в Фейсбук сообщил лидер группы Святослав Вакарчук.

Клип сделан в мультипликационном стиле. Над анимацией работала сценаристка, художница и режиссер Оксана Курмаз. В ролике появляются котики, которые в течение видео демонстрируют развитие отношений между двумя влюбленными.

Пожалуй, это самый танцевальная трек, который мы когда-либо записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд и это первое видео «Океана Эльзы» для которого нарисовали мультфильм, — отметил Вакарчук.

Герои анимационного клипа получили свои гиф-стикеры, их можно использовать при создании собственных сториз в Facebook и Instagram, введя в поиск okeanelzy или beztebe.