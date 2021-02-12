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Ракурс
Вакарчук празднует день Валентина новым клипом с котиками

Вакарчук празднует день Валентина новым клипом с котиками (ВИДЕО)

12 фев 2021, 15:14
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«Океан Эльзы», украинская группа, накануне дня Валентина представила новый анимационный клип на песню «Без тебе мене нема», главные роли в котором исполнила пара котов.

Песня «#БезТебеМенеНема», название которой пишется одним словом с #, войдет в новый альбом «Океана Эльзы». Об этом сегодня, 12 февраля, в Фейсбук сообщил лидер группы Святослав Вакарчук.

Клип сделан в мультипликационном стиле. Над анимацией работала сценаристка, художница и режиссер Оксана Курмаз. В ролике появляются котики, которые в течение видео демонстрируют развитие отношений между двумя влюбленными.


Пожалуй, это самый танцевальная трек, который мы когда-либо записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд и это первое видео «Океана Эльзы» для которого нарисовали мультфильм, — отметил Вакарчук.

Герои анимационного клипа получили свои гиф-стикеры, их можно использовать при создании собственных сториз в Facebook и Instagram, введя в поиск okeanelzy или beztebe.

Источник: Ракурс


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