Убийство водителя в Кривом Роге. Фото: sq.com.ua

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Жестокое убийство раскрыла полиция Кривого Рога, а это преступление пытались выдать за самоубийство.

Вечером 11 февраля на одной из улиц Долгинцевского района прохожий заметил легковой автомобиль, который въехал в столб. Водитель был мертв, а женщина-пассажир утверждала, что он ранил себя ножом в шею. Однако правоохранители выяснили, что умер водитель не по своей вине. Об этом сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции.

Эксперты установили, что характер и количество причиненных телесных повреждений не характерны для самоубийства. Оказалось, что сожители поссорились в тот момент, когда мужчина управлял машиной. Во время конфликта женщина начала бить его ножом в шею, в результате чего 27-летний водитель скончался за рулем.

Впоследствии 28-летняя женщина призналась в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 20 января в Одессе произошло шокирующее двойное убийство — там житель многоэтажки убил двух человек. Окровавленного молодого человека заметили на улице, когда он вышел из подъезда и сел на скамейку, держа человеческую голову в руках.