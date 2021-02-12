Вбивство водія у Кривому Розі. Фото: sq.com.ua

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Жорстоке вбивство розкрила поліція Кривого Рогу, цей злочин намагалися видати за самогубство.

Ввечері 11 лютого на одній із вулиць Довгинцівського району перехожий помітив легковий автомобіль, який в’їхав у стовп. Водій був мертвий, а жінка-пасажир стверджувала, що він поранив себе ножем у шию. Однак правоохоронці з’ясували, що помер водій не по своїй вини. Про це повідомила прес-служба Криворізького відділу поліції.

Експерти встановили, що характер та кількість спричинених тілесних ушкоджень не характерні для самогубства. Виявилося, що співмешканці посварилися у той момент, коли чоловік керував автівкою. Під час конфлікту жінка почала бити його ножем у шию, внаслідок чого 27-річний водій помер за кермом.

Згодом 28-річна жінка зізналась у скоєнні злочину, зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Санкція статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, 20 січня в Одесі сталося шокуюче подвійне вбивство — там мешканець багатоповерхівки вбив двох осіб. Закривавленого молодика помітили на вулиці, коли він вийшов з під’їзду та сів на лавку, тримаючи людську голову в руках.