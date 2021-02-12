Повернути мажоритарку просять КСУ народні депутати

Депутати просять КСУ повернути мажоритарку, фото: «Демократичні ініціативи»

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Конституційний суд України (КСУ) просять повернути вибори за мажоритарною системою.

КСУ отримав конституційне подання групи народних депутатів, які оскаржують положення Виборчого кодексу, згідно з якими вибори нардепів відбуваються виключно за пропорційною системою. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила постійний представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Зазначається, що підписанти цього подання вважають виключення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмеженням конституційних виборчих прав громадян.

Також на думку підписантів подання, скасування мажоритарки «містить ознаки узурпації влади».

Крім того, у поданні оскаржується пункт прикінцевих і перехідних положень Виборчого Кодексу, згідно з яким втрачав чинність закон «Про вибори народних депутатів України».

Відповідне подання надійшло сьогодні, 12 лютого, його підписали 45 народних обранців. З текстом подання можна ознайомитися на сайті КСУ.

Нагадаємо, місцеві вибори, які відбулися в Україні восени 2020 року, вперше пройшли за новим Виборчим кодексом.