Вернуть мажоритарку просят КСУ народные депутаты

Депутаты просят КСУ вернуть мажоритарку, фото: «Демократичні ініціативи»

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Конституционный суд Украины (КСУ) просят вернуть выборы по мажоритарной системе.

КСУ получил конституционное представление народных депутатов, которые оспаривают положения Избирательного кодекса, согласно которым выборы нардепов происходят исключительно по пропорциональной системе. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Отмечается, что подписанты этого представления считают исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничением конституционных избирательных прав граждан.

Также по мнению подписантов представления, отмена мажоритарки «содержит признаки узурпации власти».

Кроме того, в представлении оспаривается пункт заключительных и переходных положений Избирательного Кодекса, согласно которому терял силу закон «О выборах народных депутатов Украины».

Соответствующее представление поступило сегодня, 12 февраля, его подписали 45 народных избранников. С текстом представления можно ознакомиться на сайте КСУ.

Напомним, местные выборы, которые состоялись в Украине осенью 2020 года, впервые прошли по новому Избирательному кодексу.