Зачем Украине режим «тишины» на Донбассе, сообщили на Банковой

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Благодаря действию режима прекращения огня на Донбассе Киеву удается решить три крупные задачи. Об этом 12 февраля заявил стратегический советник главы Офиса президента Андрея Ермака и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Почему нам необходимо сохранять режим прекращения огня? Потому, что так мы решаем три крупные задачи: бережем жизни наших военных. Выход из режима — эскалация боевых действий, 15−20 убитых ежемесячно. За что платить такую цену? За фронт, который стоит на месте? Так он и так стоит на месте, что с режимом, что без. Только с режимом, цена этого стояния намного меньше, — убежден Арестович.

Также советник Ермака отметил, что режим «тишины» бережет жизни мирных украинских граждан по обе стороны фронта и усиливает поддержку Украины международными партнерами. Он отметил, что введение режима прекращения огня на Донбассе «стоило больших усилий», поэтому Украина не инициирует его отмену в свете последний провокаций Кремля.

Почему Украина не инициирует отмену режима прекращения огня? Причины следующие: а) его стоило огромных трудов ввести, и отменив, ввести снова будет стоить еще больших; б) сохранение де-юре «режима» не препятствует адекватным действиям ВСУ в ответ на огонь противника — достаточно почитать сводки со стороны РФ, чтобы наглядно убедиться, что оккупантов гибнет не меньше, если не больше, в) сторона, которая первая выйдет из режима прекращения огня, налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества, — резюмировал Арестович.

Он отметил, что международные отношения работают так, что «помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения».