Навіщо Україні режим «тиші», повідомили на Банковій

https://racurs.ua/ua/n150353-navischo-ukrayini-rejym-tyshi-povidomyly-na-bankoviy.html

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Завдяки дії режиму припинення вогню на Донбасі Києву вдається вирішити три великі завдання. Про це 12 лютого заявив стратегічний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака і спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Чому нам необхідно зберігати режим припинення вогню? Тому що так ми вирішуємо три великі завдання: зберігаємо життя наших військових. Вихід з режиму — ескалація бойових дій, 15−20 убитих щомісяця. За що платити таку ціну? За фронт, який стоїть на місці? Так він і так стоїть на місці, що з режимом, що без. Лише з режимом ціна цього стояння набагато менша, — переконаний Арестович.

Також радник Єрмака зазначив, що режим «тиші» береже життя мирних українських громадян по обидва боки фронту і підсилює підтримку України міжнародними партнерами. Він зазначив, що запровадження режиму припинення вогню на Донбасі «коштувало великих зусиль», тому Україна не ініціює його скасування в світлі останній провокацій Кремля.

Чому Україна не ініціює скасування режиму припинення вогню? Причини наступні: а) його запровадження вартувало значних зусиль, і скасувавши, ввести його знову коштуватиме іще більших; б) збереження де-юре «режиму» не перешкоджає адекватним діям ЗСУ у відповідь на ворожий вогонь — досить почитати зведення з боку РФ, щоб наочно переконатися, що окупантів гине не менше, якщо не більше; в) сторона, яка першою вийде з режиму припинення вогню, отримає гостру реакцію світової спільноти, — резюмував Арестович.

Він зазначив, що міжнародні відносини працюють так, що «допомагають тому, хто робить сильні кроки в бік примирення».