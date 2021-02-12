Річка Сарису, лютий 2021 року, фото — Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n150351-zyma-ne-vryatuvala-krym-vid-obezvodnennya-peresohla-sche-odna-richka-foto.html

Ракурс

Водна криза в окупованому Криму посилюється. Тут пересохла річка Сарису.

Вона протікала через місто Білогірськ. Журналісти, які побували на місці, помітили, що русло річки повністю висохло, в ньому відсутня навіть залишкова вода.

Будь-якої пори бачив цю річку — і повноводною, і маловодною, але не пригадую, щоб вона висихала наглухо. Це ще одне свідчення посилення вододефіциту в Криму. Надії на зимові опади не виправдалися, — сказав «Крим.Реаліі» активіст громадського руху" Вільний Крим «з Білогірського району Решад Меметов.

Протяжність річки Сарису становить 28 км. Неподалік від її гирла у Білогірському районі проходить траса «Таврида». Коли її будували, довелося змінити русло і спорудити для Сарису штучне бетонне протяжністю трохи менше кілометра. Ці роботи окупанти провели влітку 2018 року.

У середині жовтня 2020 року в Білогірському районі запровадили подання води за графіком, а перед цим з Білогірського і Тайганського водосховищ викачали майже всю воду для Сімферополя. Пересохла й річка Біюк-Карасу.

Впродовж усього посушливого період в Білогірському районі не пробурили жодної свердловини. Більшість місцевих річок влітку через посуху перетворилися у струмки.

В окупованому Криму наразі використовують воду з артезіанських свердловин. Однак, насосів не вистачає для того, щоб качати підземні води. Про це заявив 8 лютого гендиректор ГУП РК «Вода Криму» Володимир Баженов.

Більша частина води, яку споживає Сімферополь, видобули, наприклад, минулого тижня з артезіанських свердловин на заході окупованого Криму.

За два місяці зими приплив води до кримських водосховищ відсутній, а Сімферопольське водосховище практично повністю вичерпалося.

У Сімферополі, Ялті, Бахчисараї, Алушті та Євпаторії вода подається за графіком. Кримчани скаржаться на те, що навіть після включення за графіком, вода іноді має жовтуватий відтінок і тече зі слабким напором, через що багатьом не вдається скористатися бойлерами для підігріву.