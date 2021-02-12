Зима не спасла Крым от обезвоживания — пересохла еще одна река, фото — Крым.Реалии

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Водный кризис в оккупированном Крыму усиливается. Здесь пересохла река Сарысу.

Она протекала через город Белогорск. Журналисты, побывавшие на месте, заметили, что русло реки полностью высохли, в нем не осталось даже остаточной воды.

В любое время видел эту реку — и полноводной, и маловодной, но не помню, чтобы она высыхала наглухо. Это еще одно свидетельство усиления вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались, — сказал «Крим.Реалии» активист общественного движения «Свободный Крым» из Белогорского района Решад Меметов.

Протяженность реки Сарысу составляет 28 км. Неподалеку от ее устья в Белогорском районе проходит трасса «Таврида». Когда ее строили, пришлось изменить русло и построить для Сарысу искусственное бетонное протяженностью чуть меньше километра. Эти работы оккупанты провели летом 2018 года.

В середине октября 2020 года в Белогорском районе ввели график для подачи воды, а перед этим из Белогорского и Тайганского водохранилищ выкачали почти всю воду для Симферополя. Пересохла и река Биюк-Карасу.

В течение всего засушливого период в Белогорском районе не пробурили ни одной скважины. Большинство местных рек летом из-за засухи превратились в ручьи.

В оккупированном Крыму пока используют воду из артезианских скважин. Однако, насосов не хватает для того, чтобы качать подземные воды. Об этом заявил 8 февраля гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов. Большую часть воды, которую потребляет Симферополь, добыли, например, на прошлой неделе из артезианских скважин на западе оккупированного Крыма.

За два месяца зимы приток воды в крымских водохранилищ отсутствует, а Симферопольское водохранилище практически полностью иссяк.

В Симферополе, Ялте, Бахчисарае, Алуште и Евпатории вода уже подается по графику. Крымчане жалуются на то, что даже после включения по графику, вода иногда имеет желтоватый оттенок и течет со слабым напором, из-за чего многим не удается воспользоваться бойлерами для подогрева.