Финансовые потери от оккупации Донбасса назвали в Кабмине. Фото: ТВцентр

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Финансовые потери от оккупации россиянами территорий в Донецкой и Луганской областях, по состоянию на 12 февраля, составили 375 млрд грн.

Эта сумма не учитывает стоимости активов, находящихся на территории Донбасса. Об этом в Киеве в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины» заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

По расчетам и экспертным заключениям Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях, — отметил он.

Также Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донбасса оценивают более чем в 21 млрд долл.

Как известно, война на Донбассе продолжается уже седьмой год. В ООН подсчитали, что с апреля 2014 года по 31 июля 2020 года жертвами вооруженного конфликта стали от 13 тыс. 100 до 13 тыс. 300 человек.

Напомним, украинская контрразведка сообщала об угрозах со стороны России длительное время до начала агрессии в Крыму и на Донбассе — в 2008 году.