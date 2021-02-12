Впечатляющие снимки «золотых рек» Амазонии показало NASA

NASA опубликовало фото «золотых рек» Амазонии, фото: PxHere

https://racurs.ua/n150349-vpechatlyauschie-snimki-zolotyh-rek-amazonii-pokazalo-nasa.html

Ракурс

NASA опубликовало спутниковые снимки, которые показывают масштабы добычи золота в тропических лесах Амазонии в Перу. Снимки были сделаны 24 декабря одним из астронавтов на МКС.

То, что на снимках выглядит как «золотые реки», на самом деле является карьерами, вероятно вырытыми независимыми горняками, работающими там незаконно, сообщает BBC.

Такие карьеры, как правило, достаточно незаметны, из-за привычной для этого региона облачности их даже трудно разглядеть из космоса. «Золотой» эффект, который можно увидеть на этих фото, является следствием отражения солнечного света от карьеров.

Перу является ведущим экспортером золота в мире, а юго-восточный регион Мадре-де-Диос фактически стал домом для тысяч нелегальных горняков.

Масштабная добыча золота в региона привела к значительной вырубке лесов, а также загрязнению окружающей среды, поскольку оно сопровождается использованием тонн ртути, которая потом попадает в реки и атмосферу.

Поиски золота здесь значительно усилились в результате открытия шоссе в 2011 году, что сделало этот район более доступным.

Напомним, в августе 2020 года NASA опубликовало фото, на котором можно увидеть сразу два необычных явления над Землей.