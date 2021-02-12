Сколько воинов ВСУ ранила и убила армия РФ в 2021 году, рассказали в ТКГ

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Сколько воинов Вооруженных сил Украины были убиты и ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе армией России с начала 2021 года, рассказали в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Де-юре «перемирия» не было и нет… Действует «режим прекращения огня». Он действует с нарушениями, начиная с Нового года — с частыми нарушениями с трагическими последствиями: в результате обстрелов с 1 января погибло шесть (два только за вчера), и ранены 16 военнослужащих, а есть еще и потери не от огня противника (тот же подрыв под Марьинкой), — написал в Фейсбуке 12 февраля стратегический советник главы Офиса президента Андрея Ермака и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Напомним, 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции три военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Два из них от полученных ранений погибли, за жизнь третьего борются медики. Все трое являются очень молодыми военными, 1996−1997 годов рождения. В тот же день в результате обстрелов российско-террористическими войсками близ Песков ранения получил еще один украинский военный.