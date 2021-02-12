Де-юре «перемирия» на Донбассе не было и нет, мы стреляем — Арестович

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«Перемирие» на Донбассе де-юре не было и нет. Такое мнение высказал 12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) и стратегический советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович.

Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на очень чувствительную тему военных потерь. Такова наша похоронная команда «проевропейских патриотов» — в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах, — написал Арестович в пятницу на собственной Фейсбук-странице.

Он добавил, что «перемирие» — это не юридический термин.

Де-юре «перемирия» не было и нет, и частое употребление этого слова в публичной риторике и критике не делает его юридическим понятием. Де-юре действует «режим прекращения огня», — резюмировал советник Ермака.

По его мнению, специализированную площадку по деоккупации аннексированного Крыма удалось собрать благодаря сильным шагам Киева для достижения мира. Также Арестович напомнил заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС. Таким образом, по словам спикера украинской делегации, Кремлю аукаются провокации на фронте Донбасса.

Отставить панику и не слушать трупоедов. Армия отвечает. МИД работает. Президент работает, вчера возил в зону ООС послов G7, которые лично смогли убедиться, что происходит на Донбассе и кто в этом виноват, — резюмировал Арестович.

Напомним, вчерашний визит Зеленского и послов G7 на Донбасс сопровождался провокациями России, которая нарушала режим тишины. За прошедшие сутки снайперы России убили двух воинов ВСУ.