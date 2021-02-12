Де-юре «перемир’я» на Донбасі не було й немає, ми стріляємо — Арестович

https://racurs.ua/ua/n150345-de-ure-peremyrya-na-donbasi-ne-bulo-y-nemaie-my-strilyaiemo-arestovych.html

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«Перемир'я» на Донбасі де-юре не було й немає. Таку думку висловив 12 лютого спікер української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та стратегічний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович.

Ми стріляємо. Ті, хто каже, що ми не стріляємо, бреше вам в очі, причому на вкрай чутливу тему військових втрат. Така наша похоронна команда «проєвропейських патріотів» — у будь-якому своєму виступі вони прагнуть тріпотіти іменами загиблих, зробити трошки політики на полеглих солдатах, — написав Арестович у п’ятницю на власній Фейсбук-сторінці.

Він додав, що «перемир'я» — це не юридичний термін.

Де-юре «перемир'я» не було й немає, і часте вживання цього слова в публічній риториці і критиці не робить його юридичним терміном. Де-юре діє «режим припинення вогню», — резюмував радник Єрмака.

На його думку, спеціалізований майданчик щодо деокупації анексованого Криму вдалося зібрати завдяки сильним крокам Києва задля досягнення миру. Також Арестович нагадав заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Москва готова до розриву відносин з ЄС. Таким чином, за словами спікера української делегації, Кремлю відгукуються провокації на фронті на Донбасі.

Відставте паніку і не слухайте трупоїдів. Армія відповідає. МЗС працює. Президент працює, вчора возив в зону ООС послів G7, які особисто змогли переконатися, що відбувається на Донбасі і хто в цьому винен, — резюмував Арестович.

Нагадаємо, вчорашній візит Зеленського та послів G7 на Донбас супроводжувався провокаціями Росії, яка порушувала режим тиші. Минулої доби снайпери Росії вбили двох воїнів ЗСУ.