«Ракетний удар» США і ЄС по Росії у відповідь на обстріли снайперів пообіцяли у Єрмака

https://racurs.ua/ua/n150341-raketnyy-udar-ssha-i-ies-po-rosiyi-u-vidpovid-na-snayperski-obstrily-poobicyaly-u-iermaka.html

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Про «ракетний удар» США і ЄС по Росії у відповідь на постійні обстріли снайперів на Донбасі розповів спікер української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та стратегічний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович.

Про це він написав на власній Фейсбук-сторінці 12 лютого.

ТКГ працює. Росія заходить в усе більшу ізоляцію, підходить до нового пакету санкцій, причому і від США і від ЄС. У військовому еквіваленті ці санкції — це не снайперський постріл, а ракетний удар по РФ, лише пролонгований у часі. І вони, ці санкції, це продовження ізоляції Кремля від світової спільноти з сумними наслідками для економіки Москви — далеко не в останню чергу — заслуга нашої армії і дипломатії, — переконаний Арестович.

Він запевнив, що Київ «дуже добре знає", що робить і куди «заводить зухвалого кремлівського ведмедика».

А варіанти у нього два: виконати міжнародні угоди і забратися з території України або подальша ізоляція й економічний занепад, у перспективі — стагнація і внутрішні бунти, — додав Арестович.

Окрім того, він назвав президента Володимира Зеленського, Збройні сили України й ТКГ — потрійним союзом з примусу РФ до миру.

Смерть кожного нашого солдата повернеться їм сторицею. По повній. Ми працюємо, — заявили у Єрмака.

Нагадаємо, вчорашній візит Зеленського та послів G7 на Донбас супроводжувався провокаціями Росії, яка порушувала режим тиші. Минулої доби снайпери Росії вбили двох воїнів ЗСУ.