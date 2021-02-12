Святкування китайського Нового року. Фото: USA Today

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Місячний Новий рік, або як його ще називають — китайський Новий рік, у 2021 році його відзначають 12 лютого. Святкування починається під час першого повного місяця.

Сьогоднішнє свято вважається найголовнішим у Китаї та всій азіатській культурі. У 2021 році символ Нового року — металевий Бик, він прийде на заміну символу минулого року Щуру. У Китаї Новий рік відзначають 15 днів, святкування триватиме до 26 лютого. Про це 12 лютого повідомляє «Суспільне».

Цьогоріч через пандемію коронавірусу у КНР багато святкувань будуть проводитися віртуально, оскільки уряд попросив своїх громадян не їздити додому, щоб запобігти поширенню COVID-19. Влада запропонувала різноманітні послуги — від віртуальних ринків до інструментів для проведення конференцій в режимі онлайн.

Початок Нового року зустрічають феєрверками. Китайці вірять, що гучні звуки феєрверків відлякують злих духів, тому феєрверків та петард повинно бути багато.

На Новий рік азіати готують страви, які символізують багатство чи довголіття. На столі обов’язково повинні бути страви з в’яленого м’яса, солоної риби та інших пресервів. Також існує традиція поїдання пельменів, а сама форма китайських пельменів нагадує золоті монети, які використовувалися в стародавні часи. Тарілка, повна пельменів, виглядає як велика купа золота, що символізує багатство в прийдешньому році.

Зустрічати Новий рік радять у червоному одязі, оскільки цей колір символізує удачу та процвітання. А оселю треба прикрасити червоними прапорами, творами мистецтв та квітами. Також перед Новим роком рекомендується погасити усі борги.

Нагадаємо, 12 лютого у світі відзначають день Дарвіна — міжнародне свято, приурочене до дня народження Чарльза Дарвіна, англійського вченого, який створив теорію еволюції.