Празднование Китайского Нового года. Фото: USA Today

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Лунный Новый год, или как его еще называют — китайский Новый год, в 2021 году его отмечают 12 февраля. Празднование начинается во время первого полнолуния.

Сегодняшний праздник считается самым главным в Китае и всей азиатской культуре. В 2021 году символ Нового года — металлический Бык, он придет на замену символу прошлого года Крысе. В Китае Новый год отмечают 15 дней, празднование продлится до 26 февраля. Об этом 12 февраля сообщает «Общественное».

В этом году из-за пандемии коронавируса в КНР много празднований будут проводиться виртуально, поскольку правительство попросило своих граждан не ездить домой, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Власть предложила разнообразные услуги — от виртуальных рынков до инструментов для проведения конференций в режиме онлайн.

Начало Нового года встречают фейерверками. Китайцы верят, что громкие звуки фейерверков отпугивают злых духов, поэтому фейерверков и петард должно быть много.

На Новый год азиаты готовят блюда, которые символизируют богатство или долголетие. На столе обязательно должны быть блюда из вяленого мяса, соленой рыбы и других пресервов. Также существует традиция поедания пельменей, а сама форма китайских пельменей напоминает золотые монеты, которые использовались в древние времена. Тарелка, полная пельменей, выглядит как большая куча золота, символизирующая богатство в грядущем году.

Встречать Новый год советуют в красной одежде, поскольку этот цвет символизирует удачу и процветание. А дом надо украсить красными флагами, произведениями искусств и цветами. Также перед Новым годом рекомендуется погасить все долги.

Напомним, 12 февраля в мире отмечают день Дарвина — международный праздник, приуроченный ко дню рождения Чарльза Дарвина, английского ученого, который создал теорию эволюции.