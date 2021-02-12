Киев снова страдает от пробок, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n150338-kiev-snova-stradaet-ot-probok-karta.html

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Снегопады, от которых уже на протяжении нескольких дней страдает Украины, продолжают затруднять движение в ряде районов Киева.

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания дорожного движения Google Maps.

Так, на левом берегу Днепра затруднено движение на проспекте Николая Бажана возле Южного моста.

Также затруднено движение на части бульваров Леси Украинский и Тараса Шевченко, а также улицы Жилянской.

Значительная пробка наблюдается на улицах Глыбочицкой и Сечевых стрельцов, а также на улице Студенческой.

Синоптики прогнозируют, что снегопад в Киеве завершится вечером в субботу. В течение сегодняшнего дня, 12 февраля, существует вероятность усиления осадков во второй половине дня.

Напомним, в связи с сильными снегопадами по ряду автодорог Украины запрещено движение большегрузного транспорта.