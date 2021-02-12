Київ знову потерпає від заторів, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n150338-kyyiv-znovu-poterpaie-vid-zatoriv-karta.html

Ракурс

Снігопади, від яких вже впродовж кількох днів потерпає Україна, продовжують ускладнювати рух у низці районів Києва.

Про це свідчать дані сервісу відстежування дорожнього руху Google Maps.

Так, на лівому березі Дніпра ускладнено рух на проспекті Миколи Бажана неподалік Південного мосту.

Також ускладнено рух на частині бульварів Лесі Українки та Тараса Шевченка, а також вулиці Жилянській.

Значний затор спостерігається на вулицях Глибочицькій та Січових стрільців, а також на вулиці Студентській.

Синоптики прогнозують, що снігопад у Києві завершиться у надвечір суботу. Впродовж сьогоднішнього дня, 12 лютого, існує ймовірність посилення опадів у другій половині дня.

Нагадаємо, у зв’язку з сильними снігопадами на низці автошляхів України заборонено рух великовагового транспорту.