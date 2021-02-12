Тихановская сравнила Беларусь с аннексированным Крымом — Теперь мы поняли украинцев

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Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси и экс-оппонент самопровозглашенного Александра Лукашенко на августовских президентских выборах, выступила с обращением к Верховной Раде. Политик просит Киев поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.

Я коренная полишучка, из белорусского Полесья. Украина всегда была близкой мне страной. Я ведаю, што калі пачну размаўляць з вамі па-беларуску, вы без праблемаў мяне зразумееце. Наша гисторыя паказвае, што беларусы и украинцы — сапраўды братэрския народы, — цитирует 12 февраля обращение Тихановской ее пресс-служба.

Она добавила, что сейчас белорусы борются против диктатуры, насилия и произвола силовиков. Тихановская говорит, что Лукашенко относится к Беларуси «как к своему личному колхозу», разрушая экономику и IT-сектор. Она отметила, что знает о положительном или нейтральном отношении многих украинцев к диктатору Лукашенко, которые были введены в заблуждение благодаря медиапропаганде его лживого образа «крепкого хозяйственника».

Мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины. Крым, по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что вскоре мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран. Жыве Беларусь! Слава Украине, — резюмировала Тихановская.

Оппозиционерка выразила уверенность в том, что сотрудничество между двумя соседними странами будет плодотворным и долгосрочным, а также надежду на сближение без помощи с Запада или Востока.

Напомним, с начала августа режим Лукашенко задержал более 32 тыс. человек. Свыше 14 тыс. были вынуждены покинуть страну. 246 человек признаны политическими заключенными. Среди них — кандидаты в президенты, активисты, художники, бизнесмены, банкиры, музыканты, журналисты и блогеры.

Также напомним, что глава Народного антикризисного управления Беларуси, оппозиционер Павел Латушко считает, что Киев, покупая электроэнергию у Лукашенко, финансирует его режим и увеличивает свою энергетическую зависимость от России.