Агентів ФСБ викрила СБУ. Фото: Служба безпеки України

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Агентов Федеральной службы безопасности России разоблачили в Украине контрразведчики.

Два украинских гражданина, которые были завербованы ФСБ РФ, выполняли задачи Москвы по сбору тайных сведений о боеготовности и обеспечении Вооруженных сил Украины. Агентура должна была достать секретные документы об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники ВСУ во время проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом 12 февраля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Также завербованные украинцы должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для этого они пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей. Российскую агентуру задержали во время контролируемой передачи якобы тайных документов и попытки их переправки российским кураторам по обусловленным каналам связи.

В спецслужбе добавили, что сейчас в отношении разоблаченных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове контрразведка СБУ задержала агента Федеральной службы безопасности России, который, по заданию московских кураторов собирал информацию о современной военной технике для Вооруженных сил Украины.