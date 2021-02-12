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Ракурс
Моментальный COVID-тест создали в Польше — как он работает

Моментальный COVID-тест создали в Польше — как он работает

12 фев 2021, 11:26
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Моментальный COVID-тест создали в Польше — прибор производства местной компании ML System взялся рекламировать президент соседней страны Анджей Дуда.

Устройство способно диагностировать коронавирусную болезнь COVID-19 всего за 10 сек благодаря анализу дыхания человека. Принцип действия аппарата аналогичный алкотестеру — человек выдыхает воздух в трубку и за несколько секунд получает результат. Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире, — отметил Дуда.


Польский лидер сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате — и получил отрицательный результат. Дуда надеется, что прибор быстро пройдет клинические исследования, что позволит запустить его массовое производство.

Напомним, в Польше уже более 1,7 млн граждан получили прививки от коронавируса.

Источник: Ракурс


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