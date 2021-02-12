Моментальний COVID-тест створили у Польщі — як він діє

https://racurs.ua/ua/n150336-momentalnyy-covid-test-stvoryly-u-polschi-yak-vin-diie.html

Ракурс

Моментальний COVID-тест створили у Польщі — прилад виробництва місцевої компанії ML System взявся рекламувати президент сусідньої країни Анджей Дуда.

Пристрій здатен діагностувати коронавірусну хворобу COVID-19 всього за 10 сек завдяки аналізу дихання людини. Принцип дії апарату аналогічний алкотестеру — людина видихає повітря в трубку і за кілька секунд отримує результат. Про це повідомляє прес-служба президента Польщі.

Я сподіваюся, що це відкриття спростить життя людям в усьому світі, — зазначив Дуда.

Польський лідер повідомив, що сам перевірився на COVID-19 на цьому апараті — і отримав негативний результат. Дуда сподівається, що прилад швидко пройде клінічні дослідження, що дозволить запустити його масове виробництво.

Нагадаємо, в Польщі вже понад 1,7 млн громадян отримали щеплення від коронавірусу.