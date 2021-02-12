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Ракурс
Моментальний COVID-тест створили у Польщі — як він діє

Моментальний COVID-тест створили у Польщі — як він діє

12 лют 2021, 11:26
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Моментальний COVID-тест створили у Польщі — прилад виробництва місцевої компанії ML System взявся рекламувати президент сусідньої країни Анджей Дуда.

Пристрій здатен діагностувати коронавірусну хворобу COVID-19 всього за 10 сек завдяки аналізу дихання людини. Принцип дії апарату аналогічний алкотестеру — людина видихає повітря в трубку і за кілька секунд отримує результат. Про це повідомляє прес-служба президента Польщі.

Я сподіваюся, що це відкриття спростить життя людям в усьому світі, — зазначив Дуда.


Польський лідер повідомив, що сам перевірився на COVID-19 на цьому апараті — і отримав негативний результат. Дуда сподівається, що прилад швидко пройде клінічні дослідження, що дозволить запустити його масове виробництво.

Нагадаємо, в Польщі вже понад 1,7 млн громадян отримали щеплення від коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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