Агентів ФСБ викрила СБУ. Фото: Служба безпеки України

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Агентів Федеральної служби безпеки Росії викрили в Україні контррозвідники.

Двоє українських громадян, які були завербовані ФСБ РФ, виконували завдання Москви зі збору таємних відомостей щодо боєготовності та забезпечення Збройних сил України. Агентура повинна була дістати секретні документи про ефективність застосування нових зразків озброєння та військової техніки ЗСУ під час проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це 12 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також завербовані українці повинні були дізнатись про перспективи оснащення та переозброєння частин і підрозділів української армії. Для цього вони намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин. Російську агентуру затримали під час контрольованої передачі начебто таємних документів та спроби їх переправлення російським кураторам обумовленими каналами зв’язку.

У спецслужбі додали, що наразі стосовно викритих агентів ФСБ РФ здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові контррозвідка СБУ затримала агента Федеральної служби безпеки Росії, який, за завданням московських кураторів збирав інформацію щодо сучасної військової техніки для Збройних сил України.