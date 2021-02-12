Тихановська порівняла життя в Білорусі з підконтрольним РФ Кримом — Тепер ми зрозуміли українців

https://racurs.ua/ua/n150339-tyhanovska-porivnyala-bilorus-z-aneksovanym-krymom-teper-my-zrozumily-ukrayinciv.html

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Світлана Тихановська, лідер опозиції Білорусі й екс-опонент самопроголошеного Олександра Лукашенка на серпневих президентських виборах, виступила зі зверненням до Верховної Ради. Політик просить Київ підтримати демократичну Білорусь на міжнародних майданчиках, а також сподівається на зустріч з керівництвом України.

Я корінна полішучка, з білоруського Полісся. Україна завжди була близькою мені країною. Я ведаю, што калі пачну размаўляць з вамі па-беларуску, вы без праблемаў мяне зразумееце. Наша гісторыя паказвае, што беларусы і украінцы — сапраўды братэрскія народы, — цитує 12 лютого звернення Тихановської її прес-служба.

Вона додала, що нині білоруси борються проти диктатури, насильства і свавілля силовиків. Тихановська розповіла, що Лукашенко ставиться до Білорусі «як до свого особистого колгоспу», руйнуючи економіку й IT-сектор. Вона зауважила, що знає про позитивне або нейтральне ставлення багатьох українців до диктатора Лукашенка, які були введені в оману завдяки медіапропаганді його брехливого образу «міцного господарника».

Ми підтримуємо незалежність і територіальну цілісність України. Крим, згідно із законом є частиною України, однак уже кілька років де-факто контролюється Росією. Багато в чому в останні півроку білоруси живуть в схожому стані, і тепер нам стало простіше зрозуміти проблеми українців. Ми просимо вас підтримати незалежну демократичну Білорусь, закликаємо Україну підтримати нас в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на інших міжнародних майданчиках. І сподіваємося, що незабаром ми зможемо зустрітися з керівництвом України і обговорити сусідське майбутнє наших країн. Живе Білорусь! Слава Україні, — резюмувала Тихановська.

Опозиціонерка висловила впевненість у тому, що співпраця між двома сусідніми країнами буде плідною і довгостроковою, а також сподівання на зближення без допомоги із Заходу чи Сходу.

Нагадаємо, з початку серпня режим Лукашенка затримав понад 32 тис. осіб. Більше 14 тис. були вимушені залишити країну. 246 осіб визнані політичними в’язнями. Серед них — кандидати в президенти, активісти, художники, бізнесмени, банкіри, музиканти, журналісти та блогери.

Також нагадаємо, що очільник Народного антикризового управління Білорусі, опозиціонер Павло Латушко вважає, що Київ, купуючи електроенергію у Лукашенка, фінансує його режим та збільшує свою енергетичну залежність від Росії.