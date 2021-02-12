«Ракетный удар» США и ЕС по России в ответ на снайперские обстрелы пообещали у Ермака

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О «ракетном ударе» США и ЕС по России в ответ на постоянные обстрелы снайперов на Донбассе рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) и стратегический советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович.

Об этом он написал на своей Фейсбук-странице 12 февраля.

ТКГ работает. Россия заходит во все большую изоляцию, подходит к новому пакету санкций, причем и от США, и от ЕС. В военном эквиваленте эти санкции, не снайперский выстрел, а ракетный удар по РФ, только растянутый по времени. И они, эти санкции, это продолжение изоляции Кремля от мирового сообщества со вытекающими печальными последствиями для экономики Москвы — далеко не в последнюю очередь — заслуга нашей армии и дипломатии, — убежден Арестович.

Он заверил, что Киев «очень хорошо знает», что делает и куда «заводит дерзкого кремлевского мишку».

А варианта у него два: выполнить международные соглашения и убраться с территории Украины или дальнейшая изоляция и экономическое падение, в перспективе — стагнация и внутренние бунты, — добавил Арестович.

Кроме того, он назвал президента Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины и ТКГ — тройным союзом по принуждению РФ к миру.

Смерть каждого нашего солдата вернется им сторицей. По полной. Мы работаем, — заявили у Ермака.

Напомним, вчерашний визит Зеленского и послов G7 на Донбасс сопровождался провокациями России, которая нарушала режим тишины. За прошедшие сутки снайперы России убили двух воинов ВСУ.