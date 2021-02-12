Нацполіція виявила несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медичних відходів, фото: Нацполіція

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Несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медичних відходів, розташовані на Миколаївщині та Київщині, виявила поліція.

На цих звалищах, зокрема, зберігалися відходи медзакладів та лабораторій, діяльність яких пов’язана з коронавірусною хворобою COVID-19, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що підприємство-ліцензіат із Київщини не виконало свої зобов’язання зі знищення лікарських та біологічних засобів, що не підлягають подальшому використанню.

Замість цього залишки звозилися до складських приміщень, не передбачених для зберігання та утилізації епідемічно небезпечних медичних відходів.

11 лютого в офісних і складських приміщеннях, які орендувало це підприємство, були проведені обшуки. В результаті були виявлені:

тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів;

органічні медичні відходи;

предмети, забруднені біологічними рідинами;

відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов’язана із СОVID-19.

Розпочате кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією «зловживання владою або службовим становищем» (ст. 364 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років зі штрафом в розмірі від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Встановлюється коло причетних осіб.

Зазначається, що після проведення першочергових слідчих дій вирішуватиметься питання щодо додаткової кваліфікації дій правопорушників за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Також вирішується питання щодо належної утилізації виявлених відходів.