Подпольные свалки COVID-отходов обнаружили ни Киевщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n150344-podpolnye-svalki-svyazannyh-s-covid-19-othodov-obnarujili-ni-kievschine-foto-video.htmlРакурс
Несанкционированные свалки эпидемически опасных медицинских отходов, расположенные на Николаевщине и Киевщине, обнаружила полиция.
На этих свалках, в частности, хранились отходы медучреждений и лабораторий, деятельность которых связана с коронавирусной болезнью COVID-19, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что предприятие-лицензиат из Киевщины не выполнило свои обязательства по уничтожению лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию.
Вместо этого остатки свозились в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов.
11 февраля в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие, были проведены обыски. В результате были обнаружены:
- тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств;
- органические медицинские отходы;
- предметы, загрязненные биологическими жидкостями;
- отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.
Начато уголовное производство по предварительной квалификации «злоупотребление властью или служебным положением» (ст. 364 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет со штрафом в размере от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
Устанавливается круг причастных лиц.
Отмечается, что после проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.
Также решается вопрос о надлежащей утилизации обнаруженных отходов.