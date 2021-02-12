Нацполиция обнаружила несанкционированные свалки эпидемически опасных медицинских отходов, фото: Нацполиция

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Несанкционированные свалки эпидемически опасных медицинских отходов, расположенные на Николаевщине и Киевщине, обнаружила полиция.

На этих свалках, в частности, хранились отходы медучреждений и лабораторий, деятельность которых связана с коронавирусной болезнью COVID-19, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что предприятие-лицензиат из Киевщины не выполнило свои обязательства по уничтожению лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию.

Вместо этого остатки свозились в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов.

11 февраля в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие, были проведены обыски. В результате были обнаружены:

тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств;

органические медицинские отходы;

предметы, загрязненные биологическими жидкостями;

отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

Начато уголовное производство по предварительной квалификации «злоупотребление властью или служебным положением» (ст. 364 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет со штрафом в размере от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Устанавливается круг причастных лиц.

Отмечается, что после проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Также решается вопрос о надлежащей утилизации обнаруженных отходов.