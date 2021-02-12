Лукашенко призвал белорусов отказаться от смартфонов. Фото: Фокус

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, раскритиковал владельцев смартфонов.

Глава соседнего государства заявил, что за пользователями смартфонов следят спецслужбы США. Такое заявление он сделал 12 февраля на Всебелорусском народном собрании, сообщает Onliner.

Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонах. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю, — заявил Лукашенко.

По его словам, «умные люди» уже давно перешли кнопочные мобильные телефоны.

Как известно, летом 2020 года в сети опубликовали видео, как президент Александр Лукашенко кричит на работника «Минского завода колесных тягачей», чтобы тот прекратил снимать его на свой смартфон.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко приказал представителям власти принудительно трудоустроить «безработных протестующих» и «тунеядцев, которые слоняются». Так он высказался о митингующих.