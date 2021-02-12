Должны ночью работать — Кличко проинспектировал уборку Киева от снега, фото — КМДА

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Ракурс

Снег в Киеве должны чистить ночью. Мэр столицы Виталий Кличко проинспектировал уборку.

Мэр ночью ездил по магистралям Киева и встречался с коммунальщиками, которые борются со стихией.

Во время одной из встреч Кличко напомнил, что лучше убирать снег именно ночью, когда на дорогах минимальное движение.

Водители снегоуборочных авто жаловались мэру на то, что многие киевляне паркуют машины вдоль дорог и мешают процессу.

За прошедшие сутки в городе досыпало еще 10 см осадков. А в предыдущие дни — 35 см. На улицах работают более 470 единиц спецтехники, а также почти 500 коммунальщиков, которые вручную расчищают дворы, тротуары, остановки общественного транспорта. Прошлой ночью из столицы вывезли более 1,7 тыс. т снега, — написал Кличко на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что следить за уборкой снега в столице можно на интерактивной карте на ресурсе clean.kyivcity.gov.ua

Кличко снова попросил водителей вв эти дни пользоваться общественным транспортом. Мэр предупредил, что авто, припаркованные в неположенных местах и ​​те, которые мешают уборке, могут забрать эвакуаторы. За последние три дня в Киеве таким образом буксировали 640 машин, которые мешали коммунальщикам.

«Ракурс» сообщал, что снегопады продолжают затруднять движение в ряде районов Киева.