Повинні вночі працювати — Кличко проінспектував прибирання Києва від снігу

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Ракурс

Сніг у Києві повинні чистити вночі. Міський голова столиці Віталій Кличко проінспектував прибирання.

Мер вночі їздив магістралями Києва і зустрічався із комунальниками, які борються зі стихією.

Під час однієї із зустрічей Кличко нагадав, що найкраще прибирати сніг саме вночі, коли на дорогах мінімальний рух.

Водії снігоприбиральних авто скаржилися меру на те, що багато киян паркують машини вдовж доріг і заважають процесу.

За минулу добу в місті досипало ще 10 см опадів. А в попередні дні — 35 см. На вулицях працюють понад 470 одиниць спецтехніки, а також майже 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту. Минулої ночі зі столиці вивезли понад 1,7 тис. т снігу, — написав Кличко на своїй сторінці у Фейсбук.

Він повідомив, що стежити за прибиранням снігу в столиці можна на інтерактивній карті за таким лінком: clean.kyivcity.gov.ua

Кличко знову попросив водіїв цими днями користуватися громадським транспортом. Мер попередив, що авто, припарковані в недозволених місцях і ті, що заважають прибиранню, можуть забрати евакуатори. За останніх три дні в Києві в такий спосіб буксирували 640 машин, які заважали комунальникам.

«Ракурс» повідомляв, що снігопади продовжують ускладнювати рух у низці районів Києва.