Лукашенко закликав білорусів відмовитися від смартфонів. Фото: Фокус

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, розкритикував власників смартфонів.

Глава сусідньої держави заявив, що за користувачами смартфонів стежажать спецслужби США. Таку заяву він зробив 12 лютого на Всебілоруських народних зборах, повідомляє Onliner.

Я не кажу про дванадцятих смартфонах і айфонах, заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину американці вас відстежували, де ви знаходитеся і що ви там паритеся по цих айфонах. Купуйте, якщо ви не чуєте, що я вам кажу, — заявив Лукашенко.

За його словами, «розумні люди» вже давно перейшли на кнопкові мобільні телефони.

Як відомо, влітку 2020 року в мережі опублікували відео, як президент Олександр Лукашенко кричить на робітника «Мінського заводу колісних тягачів», щоб той припинив знімати його на свій смартфон.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав представникам влади примусово працевлаштувати «безробітних протестунів» і «дармоїдів, які тиняються». Так він висловився про мітингувальників.