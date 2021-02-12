Под ОАСК в Киеве устроили протест. Фото: РБК-Украина

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Митинг против переименования проспекта Бандеры в Киеве устроили под стенами Окружного административного суда.

Участники протеста требуют отменить решение суда. Митингующие, среди которых были представители «Свободы» и «Национального корпуса» под зданием суда зажгли файеры. Акция проходит спокойно, правопорядок охраняют полицейские. Об этом 12 февраля сообщает «РБК-Украина».

Напомним, 11 февраля Окружной суд Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Летом 2019 года ОАСК принимал решение, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы на Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры.