Під ОАСК у Києві влаштували протест. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n150347-piket-pid-stinamy-oask-cherez-pereymenuvannya-prospektu-bandery-v-kyievi-vlashtuvaly-aktyvisty.html

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Мітинг проти перейменування проспекту Бандери в Києві влаштували під стінами Окружного адміністративного суду.

Учасники протесту вимагають скасувати рішення суду. Мітингувальники, серед яких були представники «Свободи» та «Національного корпусу» під будівлею суду запалили фаєри. Акція проходить спокійно, правопорядок охороняють поліцейські. Про це 12 лютого повідомляє «РБК-Україна».

Нагадаємо, 11 лютого Окружний суд Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Влітку 2019 року ОАСК ухвалював, що проспекти Московський і Генерала Ватутіна були перейменовані на Степана Бандери і Романа Шухевича з порушенням процедури.