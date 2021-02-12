П’ята втрата лютого — в ЗСУ повідомили ім’я убитого на Донбасі воїна

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Війна з Росією на Донбасі забрала життя 25-річного Владислава Лященка. Він загинув увечері 11 лютого внаслідок обстрілу з великокаліберного кулемета під селом Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області.

Лященко був військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Лицарів Зимового походу.

Ім’я військового назвала прес-служба військової частини в п’ятницю, 12 лютого.

Із болем повідомляємо, що вчора ми втратили нашого побратима. Владислав Лященко 1996 року народження загинув увечері 11 лютого внаслідок ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункті, — йдеться в повідомленні бригади.

28 ОМБР висловила щирі співчуття родині Владислава та пообіцяла помститися за смерть воїна.

Обстріл з великокаліберного кулемета стався під Новомихайлівкою Донецької області.

Лященко — п’ята бойова втрата ЗСУ у лютому. 11 лютого бойовики забрали життя двох бійців ЗСУ, це сталося у день візиту на фронт президента України разом із послами країн «Великої сімки».

Більшість попередніх втрат українська армія зазнала внаслідок снайперського вогню.

2 лютого біля села Шуми на Донеччині загинув старший матрос Дмитро Власенко. 6 лютого Назар Поліщук і Олексій Подвезенний із 28-ї окремої механізованої бригади підірвалися на міні біля Новомихайлівки в Мар’їнському районі Донецької області.

11 лютого під Зайцевим на Донеччині внаслідок снайперського вогню загинув солдат 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Олександр Глушко.