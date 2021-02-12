Пятая потеря февраля — в ВСУ сообщили имя убитого на Донбассе воина

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Ракурс

Война с Россией на Донбассе унесла жизнь 25-летнего Владислава Лященко. Он погиб вечером 11 февраля в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета под селом Новомихайловка Марьинского района Донецкой области.

Лященко был военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Имя военного назвала пресс-служба военной части в пятницу, 12 февраля.

С болью сообщаем, что вчера мы потеряли Владислава Лященко, 1996 года рождения. Он погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте, — говорится в сообщении бригады.

28 ОМБР выразила искренние соболезнования семье Владислава и пообещала отомстить за смерть воина.

Лященко — пятая боевая потеря ВСУ в феврале. 11 февраля боевики убили двух бойцов ВСУ, это произошло в день визита на фронт президента Украины вместе с послами стран «Большой семерки».

Большинство потерь в 2021 году — результат снайперского огня боевиков.

2 февраля возле деревни Шумы в Донецкой области погиб старший матрос Дмитрий Власенко. 6 февраля Назар Полищук и Алексей Подвезенный из 28-й отдельной механизированной бригады подорвались на мине у Новомихайловки в Марьинском районе Донецкой области.

11 февраля под Зайцевым в Донецкой области в результате снайперского огня погиб солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александр Глушко.