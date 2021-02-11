Бандери чи Московський — в Кличка відреагували на рішення суду про перейменування проспекту, фото — BBC Україна

https://racurs.ua/ua/n150291-bandery-chy-moskovskyy-v-klychka-vidreaguvaly-na-rishennya-sudu-pro-pereymenuvannya-prospektu.html

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Скасування перейменування Московського проспекту у Києві наразі не передбачається. Влада Києва готує апеляцію щодо рішення Окружного адмінсуду про перейменування проспекту Степана Бандери.

Про намір подати апеляційну скаргу повідомив сайт КМДА з посиланням на заступника міського голови Києва Марину Хонду.

ОАСК ухвалив 28 січня рішення за адмінпозовом без участі представників Київської міської ради. Суд скасував рішення Київради від 2016 року про перейменування таких вулиць, проспекту та провулків:

вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

Хонда назвала рішення суду, яке ухвалили через чотири роки після подання позову, абсолютно необґрунтованим.

В мерії нагадали, що Шостий апеляційний адміністративний суд встановив раніше, що перейменування вищезазначених вулиць, провулків та проспекту провели законно, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва не набрало законної сили.