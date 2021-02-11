Аваков похвалився “високим” рівнем довіри українців до поліції

https://racurs.ua/ua/n150292-avakov-pohvalyvsya-vysokym-rivnem-doviry-ukrayinciv-do-policiyi.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, заявив про високий рівень довіри громадян України до правоохоронних органів. На думку міністра, 2020 рік виявився надзвичайно складним для України через пандемію коронавірусу й руйнівні паводки та масштабні лісові пожежі.

Напередодні ми отримали результати опитування, яке проводилось торік у серпні-грудні, у якому взяли участь 15 тис. респондентів у 24 регіонах країни. Загальний рівень довіри населення до Нацполіції складає 40,8%, — заявив Аваков 11 лютого під час виступу на колегії МВС.

Вищий рівень довіри населення України демонструє до Держприкордонслужби. Наразі, за соцдослідженнями, рівень довіри до прикордонників становить 58%.

Нам доводиться забезпечувати правопорядок в умовах карантину. Для протиепідемічних заходів щоденно залучається понад 23 тис. поліцейських, нацгвардійців, прикордонників, рятувальників і медичних працівників системи МВС. Усі вони кожного дня працюють в умовах надвисокого ризику. Понад 30 тис. співробітників захворіло на коронавірусну інфекцію, — зазначив Аваков.



За словами міністра, такі складні умови показали, що довіра громадян лишається найвищою оцінкою роботи правоохоронців.

Нагадаємо, торік на спецлінію 102 надійшло майже 10 млн викликів. В середньому оператор приймав звернення кожні 10 хв. Зареєстровано понад 335 тис. кримінальних правопорушень, з яких розкрито майже 164 тис.