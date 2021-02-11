Cнігопад у Львові перевів містян на «дистанційку» — фото снігових завалівhttps://racurs.ua/ua/n150290-cnigopad-u-lvovi-pereviv-mistyan-na-dystanciyku-foto-snigovyh-zavaliv.htmlРакурс
Снігопад у Львові не зупинявся усю ніч, а під ранок інтенсивність опадів тільки збільшилася.
Снігоочисна техніка активно працює на вулицях міста, вранці до роботи взялися комунальники. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці
у Facebook.
За його словами, наразі у комунальників пріоритет на прибиранні головних магістралей — це дало змогу вийти на маршрути громадському транспорту. За словами мера Львова, ще з вихідних міська влада активно залучає приватну техніку до прибирання снігу у місті.
Після того, як у Львові випало 35 см снігу, міська комісія з надзвичайних ситуацій запропонувала містянам перейти на «дистанційку». Так, комісія постановила:
- рекомендуємо усім закладам, установам та підприємствам Львівської громади зробити п’ятницю вихідним днем, або працювати дистанційно;
- садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, які не мають з ким залишитись вдома;
- посилюємо роботу соціальних установ. У місті працюють пункти обігріву для бездомних людей.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Львова вийшов розгрібати сніг разом з комунальниками та працівниками мерії. За добу в місті випало понад 30 см снігу. У вируванні стихії Садовий звинуватив себе, але додав, що львів’янам варто не забувати про співвідповідальність за майно і побут.