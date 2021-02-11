Снігопад у Львові. Фото: Facebook

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Снігопад у Львові не зупинявся усю ніч, а під ранок інтенсивність опадів тільки збільшилася.

Снігоочисна техніка активно працює на вулицях міста, вранці до роботи взялися комунальники. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.







За його словами, наразі у комунальників пріоритет на прибиранні головних магістралей — це дало змогу вийти на маршрути громадському транспорту. За словами мера Львова, ще з вихідних міська влада активно залучає приватну техніку до прибирання снігу у місті.











Після того, як у Львові випало 35 см снігу, міська комісія з надзвичайних ситуацій запропонувала містянам перейти на «дистанційку». Так, комісія постановила:

рекомендуємо усім закладам, установам та підприємствам Львівської громади зробити п’ятницю вихідним днем, або працювати дистанційно;

садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Школи переходять на дистанційне навчання, але будуть відкритими для учнів, які не мають з ким залишитись вдома;

посилюємо роботу соціальних установ. У місті працюють пункти обігріву для бездомних людей.

Міжнародний аеропорт «Львів» скасував рейс до Стамбула. Від вечора 10 лютого через негоду затримується і рейс до Мінська. Рейси не приймають через значний сніг. До 14.00 прибиратимуть від снігу злітну смугу, а надалі планують відновити рейси. Якщо погода погіршиться, інші рейси також можуть скасувати. 11 лютого, зокрема, мають відбутися ще два рейси до Києва та Стамбула.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Львова вийшов розгрібати сніг разом з комунальниками та працівниками мерії. За добу в місті випало понад 30 см снігу. У вируванні стихії Садовий звинуватив себе, але додав, що львів’янам варто не забувати про співвідповідальність за майно і побут.