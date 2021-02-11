Снегопад во Львове. Фото: Facebook

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Снегопад во Львове не останавливался всю ночь, а под утро интенсивность осадков только увеличилась.

Снегоочистительная техника активно работает на улицах города, утром за работу взялись коммунальщики. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.







По его словам, сейчас у коммунальщиков приоритет на уборке главных магистралей — это позволило выйти на маршруты общественному транспорту. По словам мэра Львова, еще с выходных городские власти активно привлекают частную технику к уборке снега в городе.







После того как во Львове выпало 35 см снега, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила горожанам перейти на «дистанционку». Так, комиссия постановила:

рекомендуем всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно;

детсады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открыты для учеников, не имеющих с кем остаться дома;

усиливаем работу социальных учреждений. В городе работают пункты обогрева для бездомных людей.

Международный аэропорт «Львов» отменил рейс в Стамбул. С вечера 10 февраля из-за непогоды задерживается и рейс в Минск. Рейсы не принимают из-за значительного снегопада. До 14.00 взлетную полосу будут убирать от снега, а в дальнейшем планируют возобновить авиасообщение. Если погода ухудшится, другие рейсы также могут отменить. 11 февраля, в частности, должны состояться еще два рейса в Киев и Стамбул.



Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Львова вышел разгребать снег вместе с коммунальщиками и работниками мэрии. За сутки в городе выпало более 30 см снега. В буйстве стихии Садовый обвинил себя, но добавил, что львовянам не стоит забывать о совместной ответственности за имущество и быт.