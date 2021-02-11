Снегопад во Львове перевел горожан на «дистанционку» — фото снежных заваловhttps://racurs.ua/n150290-snegopad-vo-lvove-perevel-gorojan-na-distancionku-foto-snejnyh-zavalov.htmlРакурс
Снегопад во Львове не останавливался всю ночь, а под утро интенсивность осадков только увеличилась.
Снегоочистительная техника активно работает на улицах города, утром за работу взялись коммунальщики. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице
в Facebook.
По его словам, сейчас у коммунальщиков приоритет на уборке главных магистралей — это позволило выйти на маршруты общественному транспорту. По словам мэра Львова, еще с выходных городские власти активно привлекают частную технику к уборке снега в городе.
После того как во Львове выпало 35 см снега, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила горожанам перейти на «дистанционку». Так, комиссия постановила:
- рекомендуем всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно;
- детсады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открыты для учеников, не имеющих с кем остаться дома;
- усиливаем работу социальных учреждений. В городе работают пункты обогрева для бездомных людей.
Международный аэропорт «Львов» отменил рейс в Стамбул. С вечера 10 февраля из-за непогоды задерживается и рейс в Минск. Рейсы не принимают из-за значительного
снегопада. До 14.00 взлетную полосу будут убирать от снега, а в дальнейшем планируют возобновить авиасообщение. Если погода ухудшится, другие рейсы также могут отменить.
11 февраля, в частности, должны состояться еще два рейса в Киев и Стамбул.
Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Львова вышел разгребать снег вместе с коммунальщиками и работниками мэрии. За сутки в городе выпало более 30 см снега. В буйстве стихии Садовый обвинил себя, но добавил, что львовянам не стоит забывать о совместной ответственности за имущество и быт.