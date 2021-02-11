Аваков похвастался «высоким» уровнем доверия украинцев к полиции

https://racurs.ua/n150292-avakov-pohvastalsya-vysokim-urovnem-doveriya-ukraincev-k-policii.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, заявил о высоком уровне доверия граждан Украины к правоохранительным органам. По мнению министра, 2020 год оказался чрезвычайно сложным для Украины из-за пандемии коронавируса, разрушительных паводков и масштабных лесных пожаров.

Накануне мы получили результаты опроса, который проводился в августе-декабре прошлого года. В нем приняли участие 15 тыс. респондентов в 24 регионах страны. Общий уровень доверия населения к Нацполиции составляет 40,8%, — заявил Аваков 11 февраля во время выступления на коллегии МВД.

Высший уровень население Украины демонстрирует к Госпогранслужбу. Сейчас, по данным социологического опроса, уровень доверия к пограничникам составляет 58%.

Нам приходится обеспечивать правопорядок в условиях карантина. Для противоэпидемических мероприятий ежедневно привлекаются свыше 23 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников, спасателей и медицинских работников системы МВД. Все они каждый день работают в условиях сверхвысокого риска. Более 30 тыс. сотрудников заболели коронавирусной инфекцией, — отметил Аваков.



По словам министра, такие сложные условия показали, что доверие граждан — высокая оценка работы правоохранителей.

Напомним, в 2020 году на спецлинию 102 поступило почти 10 млн вызовов. В среднем оператор принимал обращения каждые 10 мин. Зарегистрировано более 335 тыс. уголовных преступлений, из которых раскрыто почти 164 тыс.