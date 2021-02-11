Бандеры или Московский — у Кличко отреагировали на решение суда о переименовании проспекта

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Ракурс

Отмена переименования Московского проспекта в Киеве пока не предвидится. Власти Киева готовят апелляцию на решение Окружного админсуда о переименовании проспекта Степана Бандеры.

О намерении подать апелляционную жалобу сообщил сайт КГГА со ссылкой на заместителя городского головы Киева Марину Хонду.

ОАСК принял 28 января решение по админиску без участия представителей Киевского городского совета. Суд отменил решение Киевсовета от 2016 о переименовании таких улиц, проспекта и переулков:

Баумана на улицу Януша Корчака;

Кутузова на улицу Генерала Алмазова;

Суворова на улицу Михаила Омеляновича-Павленко;

Кутузова на переулок Евгения Гуцало;

Московского на проспект Степана Бандеры.

Хонда назвала решение суда, которое приняли через четыре года после подачи иска, абсолютно необоснованным.

В мэрии напомнили, что Шестой апелляционный административный суд установил ранее, что переименование вышеупомянутых улиц, переулков и проспекта провели законно, а решение Окружного административного суда города Киева не вступило в законную силу.