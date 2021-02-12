Скількох воїнів ЗСУ поранила і вбила армія РФ цьогоріч, розповіли в ТКГ

https://racurs.ua/ua/n150348-skilkoh-voyiniv-zsu-poranyla-i-vbyla-armiya-rf-cogorich-rozpovily-v-tkg.html

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Скількох воїнів Збройних сил України було вбито і поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі армією Росії з початку 2021 року, розповіли в українській делегації у Тристоронній контактній групі.

Де-юре «перемир'я» не було і немає… Діє «режим припинення вогню». Він діє з порушеннями, починаючи з Нового року — з частими порушеннями з трагічними наслідками: внаслідок обстрілів з 1 січня загинуло шестеро (двоє лише за вчора, 11 лютого), і поранено 16 військовослужбовців, а є ще й втрати не від вогню противника (той же підрив під Мар’янкою), — написав у Фейсбук 12 лютого стратегічний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака й спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.



Нагадаємо, 6 лютого в районі населеного пункту Мар’їнка під час висунення на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Двоє з них від отриманих поранень загинули, за життя третього борються медики. Всі троє є дуже молодими військовими, 1996−1997 років народження. Того ж дня внаслідок обстрілів російсько-терористичними військами поблизу Пісків поранення дістав ще один український військовий.