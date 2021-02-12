Вражаючі знімки «золотих рік» Амазонії показало NASA

NASA опублікувало фото «золотих рік» Амазонії, фото: PxHere

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NASA опублікувало супутникові знімки, які показують масштаби видобутку золота в тропічних лісах Амазонії в Перу. Знімки були зроблені 24 грудня одним із астронавтів на МКС.

Те, що на знімках виглядає як «золоті ріки», насправді є кар'єрами, ймовірно виритими незалежними гірниками, що працюють там незаконно, повідомляє BBC.

Такі кар'єри, як правило, досить непомітні, через звичну для цього регіону хмарність їх навіть важко розгледіти з космосу. «Золотий» ефект, який можна побачити на цих фото, є наслідком віддзеркалення сонячного світла від кар'єрів.

Перу є провідним експортером золота у світі, а південно-східний регіон Мадре-де-Діос фактично став домом для тисяч нелегальних гірників.

Масштабне видобування золота в регіону призвело до значної вирубки лісів, а також забруднення навколишнього середовища, оскільки воно супроводжується використанням тонн ртуті, котра потім потрапляє у ріки та атмосферу.

Пошуки золота тут значно посилилися в результаті відкриття шосе у 2011 році, що зробило цей район більш доступним.

Нагадаємо, в серпні 2020 року NASA опублікувало фото, на якому можна побачити відразу два незвичні явища над Землею.