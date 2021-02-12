Фінансові втрати від окупації Донбасу назвали в Кабміні. Фото: ТВцентр

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Фінансові втрати від окупації росіянами територій у Донецькій і Луганській областях станом на 12 лютого, склали 375 млрд грн.

Ця сума не враховує вартості активів, що знаходяться на території Донбасу. Про це у Києві в ході публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 на тему «Реінтеграція тимчасово окупованих територій України» заявив віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає «Інтерфакс-Україна».

За розрахунками та експертними висновками Центру економічних стратегій втрати тільки в Донецькій і Луганській областях становлять 375 млрд грн, і це без урахування вартості активів, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях, — зазначив він.

Також Резніков додав, що за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донбасу оцінюють у понад 21 млрд дол.

Як відомо, війна на Донбасі триває вже сьомий рік. В ООН підрахували, що з квітня 2014 року по 31 липня 2020 жертвами збройного конфлікту стали від 13 тис. 100 до 13 тис. 300 осіб.

Нагадаємо, українська контррозвідка повідомляла про загрози з боку Росії тривалий час до початку агресії в Криму та на Донбасі — у 2008 році.