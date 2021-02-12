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Украина планирует вместе со SpaceX запустить спутник. Фото: flickr.com

Украина вместе с SpaceX хочет запустить собственный спутник

12 фев 2021, 15:28
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Компания Илона Маска SpaceX может запустить на орбиту украинский спутник.

Киев предварительно выбрал американскую компанию для запуска в декабре 2021 года спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Сич 2−30 (2−1)». Сейчас продолжаются переговоры со «Спейс Икс». Об этом 12 февраля заявил вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью на телеканале «Первый деловой», передает «Интерфакс-Украина».

У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре за помощью иностранного оператора — в этом случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем, — подчеркнул Уруский и добавил, что такое решение принял президент Зеленский.

По словам вице-премьера, работа со «Спейс Икс» идет интенсивно, и в ближайшее время будет понятно, принципиально ли возможно совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX. Что касается украинского спутника, то он почти готов, но требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску.


Последний раз дистанционный спутник зондирования Земли Украина запускала 10 лет назад. В Кабмине считают, что запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил вывести на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли, чтобы «сэкономить государственные средства».


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