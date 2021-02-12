Закон про зброю. Фото: kievvlast

https://racurs.ua/ua/n150359-zakon-pro-zbrou-rozglyadaut-u-radi-scho-pro-ce-dumaut-u-mvs.html

Ракурс

У Верховній Раді розглядають законопроект № 4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, а також альтернативний законопроект № 4335−1.

Його ухвалення необхідне, проте МВС і Нацполіція категорично проти використання короткоствольної зброї, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Наразі обіг зброї в Україні регулюється лише наказом міністра внутрішніх справ № 622. Закон потрібний, але ми категорично проти обігу короткоствольної зброї. Це і позиція президента України також, вона висловлена у відповіді на петицію про дозвіл на короткоствольну зброю, — зазначив заступник міністра.

Антон Геращенко зауважив, що з 2021 року кожен, хто немає наркотичної, алкогольної залежності або психічних розладів, має право купити гладкоствольну рушницю.

А ті, кому є 25 років і вони не мають проблем із законом, можуть отримати дозвіл на нарізну зброю — цього цілком достатньо, щоб боронити своє житло.

За словами заступника міністра, в США, де дозволена короткоствольна зброя — пістолети, револьвери, кількість загиблих від рук поліцейських — від 800 до 1 тис. людей на рік.

У Великій Британії, де немає дозволу на короткоствольну зброю, кількість умисних вбивств — одне на 100 тис. жителів, в Японії — 0,2, в Україні — 4,5, в США — 5, в Молдові — 7 вбивств на 100 тис. жителів, — розповів Геращенко.

За його словами, Україні не потрібно більше смертей громадян та поліцейських.