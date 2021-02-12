Головой о кушетку — стоматолог била детей в Ровно, фото — Радио Трэк

https://racurs.ua/n150361-golovoy-o-kushetku-stomatolog-bila-detey-v-rovno-video.html

Ракурс

В Ровно разгорелся скандал. В сети распространили видео, на котором стоматолог жестоко обращается с детьми-пациентами. Судя по видео, она их пытается утихомирить резкими движениями, угрозами и почти удушением.

Родители не сразу поняли, что гематомы и синяки у их детей появились после посещения стоматолога. Сейчас один из адвокатов в Ровно работает с тремя семьями, чьи дети пострадали от действий врача. Они написали заявления в полицию.

Ужасные видеокадры побоев маленьких жителей Ровно зафиксировали в стоматкабинете Инны Кравчук.

Несколько родителей, посетивших стоматполиклинику, заявили, что врач клиники Only kids била и душила детей.

Редакция «Ровно Онлайн» получила видеокадры и с разрешения родителей девочки опубликовала записи.

На видео видно, как Кравчук трясла ребенка, потом начала душить и дальше трясти девочку.

Матери опубликовали на одном из пабликов Ровно фото своих детей с синяками на руках, шее и ранами на лице. Юлия Ящук рассказала, что пыталась поговорить с врачом, но та отрицала факт побоев в ее кабинете.

Впоследствии в комментариях к посту Юлии в Фейсбук другие люди начали публиковать свои фото и комментарии, в которых советовали избегать услуг этой клиники.

Одна из мам написала, что ее ребенку инструментом разрезали губу и занесли инфекцию. Женщины сетовали и на то, что детям кололи обезболивающее не поинтересовавшись о возможных заболевания.

Женщины написали заявления в полицию, а в сети разгорелся скандал.

Родители и коллеги стоматолога разделились на два лагеря. Одни поддержали родителей и детей, другие защищали Инну Кравчук, в частности, они писали, что жалоба на нее — это заказ клиники, в которой она работала раньше.

Ее руководитель сообщила, что попросила Кравчук уволиться осенью 2020 года также из-за жалоб родителей.

Судя по отзывам мам, на новом месте работы аналогичное поведение с детьми продолжалось.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником в полиции начали досудебное расследование. Пострадавших может быть больше, считают в полиции, ведь во время мониторинга сообщений пользователей под видео обнаружили новую информацию. Ее проверяют.

В рамках уголовных производств назначили судебно-медицинские экспертизы.